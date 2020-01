Desea Martínez debutar este sábado con Tigres.

Luego de tener actividad el sábado anterior en el partido amistoso ante Santos, el canterano felino de 20 años de edad, Juan Pablo Martinez se siente ilusionado de poder debutar en esta jornada 1 ante Atlético San Luis, si así lo desea Ricardo Ferretti.

“Me motiva mucho que me esté dando la confianza de poder iniciar este sábado si Dios quiere” comentó.

Agregó también que el grupo lo ha recibido de muy buena forma y espera que dar todo porque por algo está en una institución como Tigres.

“De la mejor manera, me han dado muchísima confianza. Como todo novato a veces me equivoco, el grupo me levante y me dice que por algo estoy aquí” finalizó.

Cabe recordar que el regiomontano vio acción ya con el primer equipo en el partido amistoso del sábado anterior y se espera que contra Atlético San Luis, vaya de arranque por la lateral derecha