Desirée Monsiváis criticó la poca difusión hacia la Liga MX Femenil

MONTERREY.- A través de una imagen que engloba un frontal mensaje, la jugadora de Rayadas, Desirée Monsiváis se quejó de la poca información que ha surgido desde la Liga MX Femenil, ésta comparada con su homónima de la Varonil.

“Para aquellos que se olvidaron (liga femenil mx y medios de comunicación) y a los que no (apoyo incondicional de seguidores fieles), no tengo hijos para usarlos como pesas, no tengo mansión, me preocupo por renta de casa debido a mi salario peeero el próximo fin de semana estaré jugando fifa en mi casa con un playstation prestado.

Pd. No habrá transmisión, es mera información que no cura.

Pd2. Y aun no sabemos cuando regrese la liga femenil”, redactó la atacante albiazul.

Cabe señalar que la Liga MX Femenil seguiría el camino de la Varonil, es decir, si ésta última se cancela o se reanuda hasta su finalización, la competición rosa haría lo propio.

