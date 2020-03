Despiden a ‘Nacho’ Trelles, leyenda del futbol mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- Falleció a los 103 años de edad don Ignacio Trelles Campos, uno de los máximos emblemas del futbol mexicano, multicampeón y tres veces mundialista.

Confirmado su deceso a causa de un infarto al corazón la FIFA, la Liga BBVA MX, la Concachampions y muchos equipos del futbol mexicano enviaron sus condolencias a la familia Trelles y recordaron un poco de lo mucho que consiguió don Nacho en el mundo del balompié.

Our thoughts and prayers are with the family and friends of Ignacio Trelles, who made a huge contribution to football in Mexico https://t.co/IdYu5pNDxg

— Concacaf (@Concacaf) March 25, 2020