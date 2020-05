Destapan antiguo percance automovilístico de Erick Torres, éste lo desmiente

TIJUANA.- Un informe revelado por el periodista Alfredo Álvarez mostró que el delantero de Xolos, Erick Torres, fue artífice de un percance automovilístico en donde atropelló a una persona y esto en gran medida por conducir bajo las influencias del alcohol.

«Aceleró por unas calles de la Zona Centro y luego se incorporó a la Vía Rápida Poniente. Debido a lo inusual del caso, los agentes los videograbaron en su fuga, e incluso cuando ‘atropelló’ a una persona que a esa hora cruzaba la vialidad», se puede leer en el reporte, en algo que es una clara escapada o fuga, por parte del futbolista.

Horas más tarde, en una entrevista con Fox Sports, ‘El Cubo’ salió y defendió su nombre argumentando que todo lo mencionado es falso, pues nunca hubo tal persecución y mucho menos atropello.

«No es verdad que atropellé a una persona ni que me di a la fuga, y esa hoja que está ahí ni siquiera es mi letra; ahí aparece como si fuera yo diciendo que voy saliendo de ahí (Zona norte) y que me puse así (ebrio). Esas hojas, cuando haces la declaración, pues tú las llenas, pero en esa ni siquiera es mi letra ni mucho menos.»

«Iba saliendo de un asado con el equipo (Tijuana), de con Òscar, y sí me quitaron el carro porque llevaba unas copitas, me dijeron: sabes qué, no puedes manejar, y en eso le hablé a mi esposa para que estuviera conmigo. Estaba gente del equipo conmigo y nada más, pero a mí lo que me preocupa es que digan que yo alcoholizado atropellé a una persona porque es algo muy delicado», replicó el mexicano.

Esto sucedió en el mes de agosto del 2019 y el Club Tijuana se encargó de presentarse con la documentación oficial para atender el caso.

