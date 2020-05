Donald Trump respondió al ‘Obamagate’

ESTADOS UNIDOS.- Luego del destrozo público de Barack Obama a Donald Trump a propósito de su reacción política contra el coronavirus, el actual presidente de los Estados Unidos acudió a su cuenta de Twitter y escribió algunas líneas en donde además de defender su trabajo, subrayó algunas que considera malos manejos por parte del exmandatario.

«Estamos obteniendo excelentes calificaciones por el manejo de la pandemia del coronavirus, en especial con la temprana prohibición del ingreso de gente procedente de China, la fuente del virus, a Estados Unidos. Comparen eso con el desastre de Obama y el ‘dormido Joe’ conocido como gripe porcina H1N1. Calificaciones malas, encuestas malas ¡No tenía ni idea!», escribió el también empresario.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls – didn’t have a clue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020