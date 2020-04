Dorlan Pabón, con la intención de retirarse en Colombia

MONTERREY.- La intención de regresar al futbol de Sudamérica permanece intacta en Dorlan Pabón, jugador colombiano que después de varios intentos pudo conseguir la corona de Liga con Rayados, club en donde además se consagró Campeón de Concachampions, de Copa MX y tercer lugar en un Mundial de Clubes.

“Estoy contento con todo lo que me ha pasado acá en México. También agradezco mucho a Envigado y a Atlético Nacional que siempre me han abierto las puertas. Para mí sería bueno hacer un buen papel en México, irme por la puerta grande y luego me iría para Nacional o Envigado. Fueron los equipos que confiaron de mí de pequeño y sería un agradecimiento volver y retirarme en alguno de los dos equipos”, declaró el atacante para Win Sports.

Ya envueltos en el tema del momento en México, Pabón rechazó la idea de abolir el Ascenso MX, pues para él esa decisión ha bajado los niveles de competitividad que la Liga MX solía tener.

“Nosotros vivimos de esto. Es complicada la noticia. Afectaron la liga, porque el futbol mexicano era competitivo. Es triste escuchar esto, porque hay gente que vive de esto. Es una decisión de la liga, pero es complicado porque hay muchos afectados”, añadió.

Esta es la segunda etapa de Pabón con Rayados luego de haber tenido un breve retorno a LaLiga de España en donde no tuvo buenos números. Además de los títulos con Monterrey,, sus goles ya lo colocan como uno de los máximos en ese rubro con la institución albiazul.

