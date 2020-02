DT del Alianza cargó contra Gignac y el arbitraje

SAN NICOLÁS, Nuevo León.- El cuadro del Alianza FC tuvo la oportunidad de realizar por completo la tarea, pero Nahuel Guzmán les dijo ‘no’ y con ello, se van a casa con un amargo sabor de boca pero quizá con la satisfacción de hacer sufrir a uno de los clubes favoritos de la competencia.

En rueda de prensa, el técnico centroamericano, Wilson Gutiérrez, se dio el tiempo para hablar de un polémico punto, el arbitraje, el cual, según su percepción, fue blandengue con Tigres pero sobre todo con André-Pierre Gignac y sus constantes reclamos en la cancha.

“Gignac trató mal a todos los jueces, al central lo trata mal y no hay ninguna tarjeta, faltas que son a favor nuestras y no las pita. Los últimos minutos nos llenó a nosotros de faltas y así es difícil porque estamos peleando con un grande Concacaf.”

“En los últimos minutos nos fue generando faltas que para nosotros no eran, faltas que eran a favor nuestro que no las pitaba. Los mismos muchachos dicen que eran dos minutos los que se tenían que adicionar y no cuatro, no sabemos de dónde saco 4, no somos un equipo que nos gusta quemar tiempo, las veces que se tiraban al piso eran porque las necesitaban, el arquero la jugó rápido”, contestó Gutiérrez.

En el tema de cancha, el profesor del Alianza se dijo orgulloso de su conjunto y de la manera en cómo se levantaron ante la adversidad.

«Estoy muy orgulloso del grupo que vino acá en contra de todas las expectativas, en contra de todos los pronósticos. Incluso con un marcador adverso de 3-0 supimos levantarnos y demostrar que si podemos. Nos faltó poco, esto es fútbol”, terminó.

