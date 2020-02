Duilio Davino confirmó que la venta de Pizarro está cercana

Por: Luis Garza y Felipe Galindo.

MONTERREY, México.- La salida de Rodolfo Pizarro se acerca cada vez más. Ahora, desde las instalaciones de El Barrial, Duilio Davino notificó que aún no hay nada cerrado, pero que esperan que este mismo miércoles exista humo blanco.

“Todavía no está lista (la transferencia), el jugador nos hace ver que sí tiene el interés acabar el contrato anticipadamente. Ayer (Pizarro) no estaba con la cabeza para ayudar al equipo, hablamos con él y esa fue la decisión del Turco, de no contar con él.»

“Están cruzando cuentas y es muy probable que se haga, pero todavía no se ha hecho, no ha llegado, parece que si van a hacer el depósito”, mencionó el dirigente.

Por último, Duilio destacó que el futbolista tiene más de una semana con su cabeza en otro lado, pero descartó cualquier molestia al respecto, pues está consciente que el jugador hizo lo mejor durante su estancia con los albiazules.

“Molesto no, la verdad que Rodolfo el tiempo que estuvo dio lo mejor, pero tiene la cabeza dese hace 10 días en otro lado, no sé si está mal asesorado o o mal manejado, pero no es lo ideal para un jugador que le dimos todo el respeto, la confianza y el buen trato”, terminó.

