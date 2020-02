Duilio Davino, molesto por el tema Rodolfo Pizarro

Monterrey, México.- A su llegada a la Ciudad de las Montañas, Duilio Davino, Presidente de los Rayados, habló del tema que está en boca de todos, el de Rodolfo Pizarro.

El Presidente de la Pandilla dejó en claro que su futbolista todavía puede marcharse, pero aclaró que no está nada conforme por cómo se están dando las cosas con el Inter Miami, principal interesado en el mediocampista mexicano.

“Es lo que hablamos siempre mientras no cierren los mercados pueden pasar muchas cosas. Sin duda es una situación incómoda, me parece mal manejada, sabemos que FIFA no permite hablar con jugadores con contrato, entonces es molesto, esperemos se pueda resolver de la mejor manera”, comentó.

Otra de las cosas que Duilio destacó que fue Monterrey no quiere deshacerse de Pizarro, pero tampoco privarán al jugador de tomar la decisión que mejor le convenga.

“Ya en del club, en su área correspondiente está viendo la mejor manera de solucionar esto. Al final el que tendrá esa decisión es el jugador, nosotros queremos que se quede pero tampoco podemos obligar a nadie a estar aquí así que la decisión será de él”, finalizó Davino.

