e-Wolves son campeones de la e-Premier League

INGLATERRA.- Concluyó la e-Premier League y el Wolverhampton se proclamó campeón.

De la mano de Diogo Jota, los Wolves dieron cuenta del Liverpool de Trent Alexander-Arnold y con marcador de 2-1 levantaron el título de esta competición virtual disputada en épocas de cuarentena.

El lateral inglés comenzó ganando, pero Jota se repuso y gracias a un golazo de Raúl Jiménez, que significó la remontada, pudo levantar el título de futbol más preciado en toda Inglaterra.

HE HAS BROUGHT IT HOME 😱🔥 @DiogoJota18 has done it! After an exciting tournament and a nerve-wracking final he’s managed to beat @LFC @trentaa98 by winning the #ePremierLeague Invitational with a Golden Goal #wolvesesports pic.twitter.com/YXTOha5nsm

— Wolves eSports (@WolvesEsports) April 25, 2020