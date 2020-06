Edge sufrió desgarre muscular durante su lucha ante Randy Orton

ESTADOS UNIDOS.- El tremendo combate que Randy Orton y Edge nos regalaron anoche en Backlash tuvo secuelas no muy agradables para el canadiense.

Reportes de WWE indicaron que Edge sufrió el desgarre en el tríceps derecho, lo que podría dejarlo fuera de toda actividad por un periodo que va desde los cuatro hasta los ocho meses.

BREAKING: @EdgeRatedR suffered a torn triceps as a result of injuries sustained during The Greatest Wrestling Match Ever.

Edge has undergone successful surgery and is currently rehabbing at home.https://t.co/QNI7wmtnOM

— WWE (@WWE) June 15, 2020