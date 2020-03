Edson Álvarez habría sido buscado en la Premier League y la MLS

ÁMSTERDAM, Holanda.- Edson Álvarez no vive buenos momentos en Europa. Aunado a la poca actividad que ha tenido con el Ajax, el mexicano es azotado por problemas personales, en donde algunas cuestiones legales le han impedido pasar tiempo con su esposa e hija recién nacida.

Recientemente han circulado algunas notas informativas que adelantan una posible salida de Álvarez del Ajax. Una de ellas provino directamente de Holanda con el De Telegraaf, el cual, detalló que el Tottenham de la Premier League y el LA Galaxy de la MLS se interesaron en el jugador de 22 años durante el mes de enero, sin embargo, Erik ten Hag, técnico del mexicano, cerró las puertas a estas posibilidades, dándole así esperanzas de contar con más minutos de juego, cosa que no ha sucedido.

