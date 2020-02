Edwin Cardona calificó a Xolos como ‘uno de los más grandes de México’

TIJUANA, México.- Fue presentado como nuevo y último refuerzo de los Xolos el mediocampista ofensivo, Edwin Cardona, proveniente de los Tuzos del Pachuca. En su conferencia de prensa, el jugador dejó en claro que quiere regresar a la Selección de Colombia y también se dijo entender la posición del Club Tijuana dentro del futbol mexicano, siendo uno de los equipos más grandes de dicho balompié

«Cada jugador quiere ir a la selección. Hay clubes que te dan ese plus para estar y creo que estoy en uno de ellos, en uno de los más grandes de México y sé que voy a lograr el objetivo de estar en la selección”, consideró.

Cardona reveló como le llegó la noticia que lo colocó dentro de los intereses de los Xolos, equipo que está sufriendo en este arranque de Clausura 2020.

«Primero, agradecido con Dios por darme la oportunidad. Estaba con mi familia y me llamaron, mostraron un gran interés y eso es lo que uno hace que tome en cuenta a un club. Me recibieron como familia, todo se hizo en menos de un día, agradecido por el esfuerzo por traerme. Esperemos que no sea sólo un año y hacer crecer este gran club«, comentó.

La carta de Cardona pertenece a los Rayados del Monterrey, pero el equipo no pretende llevarlo a sus filas luego de los problemas previamente vividos años atrás. Ahora, los regios se han dedicado a prestarlo a diferentes clubes, Boca Juniors y Pachuca fueron los dos últimos.

