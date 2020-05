Edwin Cardona menospreció a Xolos

TIJUANA.- La más reciente declaración hecha por Edwin Cardona caló en el ánimo de los aficionados a los Xolos, quienes escucharon como su jugador no palpitó por su equipo y declaró que su intención es regresar a Boca Juniors.

«Sería una enorme alegría saber que Boca me sigue teniendo en carpeta. Si fue por mí, mañana mismo me voy a Argentina, haría todo lo posible para que me dejen salir de aquí para llegar a Boca», confesó el futbolista a Federico Bulos, periodista argentino.

Al escuchar lo anterior, el actual entrenador de Tijuana, Gustavo Quinteros, se mostró decepcionado de su sentir, más también simplificó que respeta su punto de vista.

“Respetaré sus palabras, pero por supuesto que no me gusta escuchar a Cardona decir que se quiere ir ya a Boca Juniors. En este club se necesita gente comprometida», comentó el estratega sudamericano.

Edwin Cardona jugó año y medio para Boca Juniors, de hecho estuvo en el plantel de aquel equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto que llegó a la final de la Copa Libertadores 2018, en la cual cayeron ante River Plate en el Estadio Santiago Bernabéu.

