 ‘El arbitraje nos acuchilla, jugamos contra 12’: Gabriel Caballero

Por: Ricardo Arizmendi

Tras el revés ante Chivas, partido que estuvo envuelto en polémica arbitral, Gabriel Caballero, técnico de los Bravos de Juárez, aseguró que el arbitraje está del lado de los equipos grandes de la Liga MX.

En esta ocasión el silbante del encuentro fue Adonai Escobedo, quien marcó un penal dudoso que puso contra las cuerdas al equipo fronterizo.

“Me parece que nos acuchillan con el penal, es una jugada de disputa normal, donde el jugador queda debajo de nuestro defensa. No entiendo donde ve penal el árbitro.

Jugamos contra 12, tenemos que estar preparados y más cuando son los equipos grandes, nos la tenemos que comer. Confío en los árbitros y en el VAR pero la verdad sí nos acuchillaron”, dijo en evidente molestia el estratega.

Sin embargo, el ex jugador del Pachuca, sostuvo que su equipo no ofreció buen partido y por eso terminó cayendo 2-0 ante el Rebaño.

“Me frustra (el arbitraje), pero no pongo excusas, perdimos porque no jugamos bien. No me voy a quedar con el arbitraje, no fue un buen partido, no jugamos bien, tenemos que corregir y mejorar”, sentenció Caballero.

La acción no para y FC Juárez enfrentará al Cruz Azul este sábado a las 19:00 horas en partido correspondiente a la jornada 5 del Guard1anes 2020.

