El club de futbol que desapareció ante el desastre de Chernobyl

UCRANIA.- Hablar de la ciudad de Pripyat es hacerlo desde dos perspectivas. La primera, reconocer la cultura de aquella gente trabajadora que permitió a aquel territorio ser todo un ejemplo para la nación. La segunda, el terrible accidente nuclear que terminó con la vida de 31 personas (directas y que son reconocidas internacionalmente).

No todo era trabajo en Pripyat. La cultura del deporte también estaba arraigada y en cuanto al futbol, el FC Stroitel Pripyat se encargó de ser ese enlace social que unió a los habitantes de dicha ciudad ucraniana.

Mencionada institución fue fundada en la década de 1970 por los propios empleados de Chernobyl. Empezaron en el ámbito amateur y rápidamente dieron resultados que les abrieron las puertas para pensar en un proyecto grande que podría ser capaz de instalarse en todo el país. El club fue apoyado por el gobierno local y a todos aquellos jóvenes deseosos de formar parte del equipo, les fue ofrecido de manera paralela un empleo en la planta de energía nuclear.

El proyecto poco a poco estaba tomando forma y se convirtió en una verdadera atracción para formar parte de él, tanto que Anatolly Shepel, exdelantero del Dinami de Kiev, fue nombrado como el director técnico. Había futbolistas, había academia, había aficionados, identidad, entrenador y solo faltaba una cosa: un estadio.

Entrada la década de los 80, el FC Stroitel Pripyat comenzó la construcción de su inmueble. Su nombre era el Estadio Avanhard y consistía en una plataforma principal para 11 mil aficionados, además de una sala especial para la prensa y patrocinadores. Alrededor del campo se instaló una pista de tierra y su culminación llegó en los primeros meses de 1986, listo para debutar el 1 de mayo del mismo año. Ese mismo día, se tenía previsto que las autoridades de Chernobyl dieran a conocer otro proyecto de suma importancia: la construcción del reactor nuclear número 5. Iba a ser un día de fiesta total en Pripyat.

Pero la tragedia sucedió. Cinco días antes de la inauguración del Avanhard, el 26 de abril de 1986 un fuerte estallido se escuchó en todos los rincones de la ciudad. Fue la central nuclear de Chernobyl, era el reactor 4, había explotado tras una prueba fallida. Murieron 31 personas y la ola de radiación que se esparció terminó por afectar al resto de la población.

La ciudad fue evacuada y abandonada; el nuevo estadio se quedó con las ganas de ver su patada inaugural. El FC Stroitel Pripyat desapareció y según los reportes, varios de sus jugadores fallecieron tras el accidente. A su vez, la ciudad de Slavutych que recibió a todas las personas provenientes de Pripyat vio nacer a un nuevo equipo de futbol, el FK Stroitel Slavutych, pero el proyecto nunca se consolidó, pues en la temporada 1987-88, se dio la última aparición de aquel equipo fallidamente destinado a emular la bella historia que el Stroitel Pripyat pudo haber cimentado.

The abandoned Avanhard Stadium, was due to be the new home ground of FC Stroitel #Pripyat but the #Chernobyl nuclear disaster meant no matches were ever played there. pic.twitter.com/I5lpzDm70A

— Peter Miles (@PeterRMiles) October 19, 2019