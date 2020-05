El curioso incidente entre ‘Chiquimarco’ y ‘Chupete’

MONTERREY.- Ver a un futbolista expulsado antes de arrancado un partido de futbol es algo que ni en el barrio sucede, pero por curioso que parezca, este acontecimiento pudo haber pasado años atrás con Marco Antonio Rodríguez y Huberto Suazo como protagonistas.

En una entrevista con Multimedios Deportes, el excolegiado confesó que estuvo a punto de expulsar al ‘Chupete’ antes del silbatazo inicial y todo debido a un insulto que el chileno le dedicó en su cara.

«Cuando voy a hacer el sorteo, Chupete tenía una camiseta de color distinta a la manga y le digo que se la subiese o se la retirara. Ahí el usa un insulto muy sudamericano ‘conch… de no sé qué’. Iba a sacarle la roja y José Luis Camargo, mi asistente, me abrazó y me dijo ‘se lo merece, pero esta vez no’. Y en el transcurso del partido, Suazo me habló muy bien y mi pidió una disculpa», recordó ‘Chiquimarco’.

Increíble anécdota entre ‘Chiquimarco’ y Suazo «Cuando regreso a Monterrey iba a expulsar a ‘Chupete’ antes del juego»#FutbolAlDía ⚽ pic.twitter.com/hjsLsQD1Ws — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 19, 2020

Marco Rodríguez es recordado como uno de los mejores árbitros de épocas recientes, además de su calidad, destacaba por su carácter, algo que o llevó a impartir justicia en tres Copas del Mundo.

