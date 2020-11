El mundo del futbol lamentó la muerte de Diego Armando Maradona

ARGENTINA.- El luto es mundial. Esta mañana se fue Diego Armando Maradona a los 60 años de edad luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre; la noticia rápidamente cruzó fronteras y lazos negros fueron colocados en todo internet.

Clubes, directivos, futbolistas y demás personalidades ligadas al futbol colgaron en sus respectivas cuentas una imagen, video o semblanza a la memoria del mítico casaca 10, quien durante los últimos meses atravesaba problemas de salud.

Los equipos en donde Maradna jugó, como Boca Juniors, Barcelona y Napoli, rápidamente hicieron notas su tristeza.

Los colores quedaron atrás y respetando a la figura, clubes como el Real Madrid, Manchester United y Liverpool hicieron lo propio y veneraron a Diego.

Official Announcement: Diego Armando Maradona passes away. #RealMadrid

Football has lost one of its greatest icons.

Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/uGIinhLDgf

— Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020