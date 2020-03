‘El partido se acabó al minuto 44: Míchel

SAN NICOLÁS.- Segundo revés consecutivo para Pumas de la UNAM, esta vez cayeron ante Tigres en el Estadio Universitario.

En rueda de prensa, el timonel, Miguel González Míchel, confesó que el partido sufrió un importante punto de quiebre en contra de los suyos, quiénes ya no pudieron recuperase ni del primer gol en contra ni de la expulsión a Luis Quintana.

«El partido se acaba en el minuto 44, el partido estaba igualado, Tigres empezaba a dominarlo, nosotros teníamos buena posición y profundidad pero en el minuto 44 se acabó el partido por el penalti que viene de una acción que es falta a nuestro favor», comentó.

«Jamás he hablado del arbitraje, pero si siendo educado, no molestarlos ni nada por estilo no da resultado no voy a hablar, lo que haya pasado en la segunda parte es parte del espectáculo también con el segundo penalti«, añadió Míchel.

Por otra parte, Míchel alabó el desempeño de André-Pierre Gignac, jugador de Tigres que se adjudicó los tres goles del partido.

«No hay que bajar la cabeza porque con todas las cosas que nos han pasado han salido adelante, el tercer gol de Gignac demuestra lo que significa el lujo del fútbol mexicano teniéndolo aquí», terminó.

