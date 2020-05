‘En Alemania me apoyaban, en México me mataban’: Ricardo Osorio

MÉXICO.- La eliminación que la Selección Mexicana sufrió a manos de Argentina en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 dejó en el recuerdo de los aficionados aztecas un error defensivo que colaboró para que el marcador terminara en un 3-1 para los sudamericanos.

Aquella pifia fue cometida por Ricardo Osorio y a casi diez años después, el exfutbolista le reveló a Miguel Cámara todo lo que vivió aquel día y las críticas que recibió producto de aquella mala salida defensiva.

“Me dijeron de todo cuando acabó la Copa del Mundo, que era lo peor. No puede ser que juzguen a una persona por un error toda su vida”, lamentó el canterano celeste.

Además, Osorio destacó que cuando arribó a Alemania, la afición de su equipo, el Stuttgart, lo apoyó en todo momento, mientras que en México, si bien es cierto también había personas que le levantaban el ánimo, había otras que desataban su furia en su contra.

“Me tuve que ganar el respeto de toda la gente jugando dentro de la cancha. Cuando llegué a Alemania todos me apoyaban ‘animo, no pasa nada, es un error’ y en México algunos me apoyaron y otros me mataron”, recordó.

