‘En Monterrey me amenazaron de muerte’: Marco Rodríguez

MONTERREY.- El famoso ‘Chiquimarco’ sostuvo una entrevista con Multimedios Deportes y a casi 15 años de aquella polémica final del Apertura 2005 entre Monterrey y Toluca, remembró lo sucedido, en donde su trabajo se destacó en la expulsión de tres jugadores de Rayados, quienes a la postre fueron derrotados por los Diablos Rojos por global de 6-3.

Tomando eso como punto de partida, Rodríguez confesó haber sido amenazado de muerte, razón por la cual la Comisión de Arbitraje lo privó de silbar en la Sultana del Norte durante un año.

“(La Comisión) no me suspendió, pero estuve aparentemente vetado por el fútbol de Monterrey, como un año no salí a Monterrey, en esa Final me amenazaron de muerte, en esa Final me insultaron, igual con una de Tigres también me amenazaron, pero entiendes que así es el fútbol, pero sí estuve suspendido como un año, año y medio”, declaró.

‘Chiquimarco’ evadió cualquier responsabilidad ligada al triunfo del Toluca y le dejó ‘la bolita’ a Rayados, a quienes consideró como un equipo que no estuvo concentrado al cien por ciento.

“Cuando un equipo tiene ‘triunfalitis’ o se pintan el cabello antes de ser campeón o se distraen, tú los viste con el Toros Neza que se ponían máscaras, y antes de jugar una Final no ganas, los que se pintan el cabello de rubio para aparentar otras cosas, hay muchos distractores alrededor de una Final, para ganar una Final hay que estar metido al 100 por ciento, por eso digo yo que le faltó a ese gran equipo, en ese momento, les faltó la madurez para poder solventar una responsabilidad de tal magnitud”, añadió.

Al final, el ahora entrenador les recordó a los Rayados que las finales que ganaron ante Morelia, Cruz Azul y Santos (de Concachampions), el silbato estuvo a cargo de él en algunos juegos, ya sea de ida o de vuelta, en algo que se resumió en una frase palabra: ‘no es más que futbol’.

