‘’Era como mi segundo papá’’ Adolfo Bautista sobre Jorge Vergara

GUADALAJARA, Jalisco.- Adolfo Bautista, ex jugador de Chivas recordó a Jorge Vergara con mucho cariño a un año del fallecimiento del ex dueño del Guadalajara.

El ‘’Bofo’’ reveló que le tiene un gran cariño a Jorge y que incluso lo veía como su segundo papá.

«Yo me encariñé mucho con él (Jorge Vergara) era como mi segundo papá, me trató muy bien, me protegió y hasta la fecha, pues uno lo extraña, por todo lo magnífico que era y la gran persona»

Por último, Bautista recalcó el eterno agradecimiento que tiene hacia Jorge por todo lo que hizo por él.

«Muy agradecido, yo pienso que sería lo correcto que en la vida uno tiene que tener: la gente que te brinda todo, estar agradecido y para mí ha representado mucho Jorge Vergara»

