‘Erigiría a Rayados’: la polémica elección de Alan Pulido

MÉXICO.- A través de una charla con la reportera Nathalie Juárez, el delantero mexicano, Alan Pulido, fue cuestionado sobre una utópica elección hacia su futuro, en donde las opciones eran el Club América y el Monterrey.

El tamaulipeco fue certero y declaró que elegiría a los norteños, sobre todo porque ahí estaría más cerca de su familia y porque vestirse de Águila sería una traición al pueblo Chiva.

“(Erigiría) a Monterrey. Porque sinceramente conozco la ciudad, también está más cerca mi familia, es un gran club con una gran afición y en Tigres ya me abuchean, a parte también por lo que he hecho en Chivas el ir para América sería una traición y me verían diferente”, contestó el delantero del Sporting Kansas City.

Tanto es el cariño de Pulido hacia Chivas, que recordó sus buenos momentos en la Perla Tapatía, además no dejó pasar la oportunidad para agradecer al entorno rojiblanco.

“Sí fue complicado salir de un quipo en donde logré mucho (Chivas), fui campeón tres veces y también el título de goleo. Le tengo mucho cariño a la gente y a la institución, ellos me llevaron al futbol mexicano, los llevo siempre en mi corazón”, declaró.

