‘Es especulación llegada de Carlos Hermosillo’: Jaime Ordiales,

Por: Ricardo Arizmendi

CIUDAD de México, México.- El actual director deportivo del Cruz Azul, Jaime Ordiales, se mostró tranquilo ante el torbellino de escándalos en Cruz Azul y calificó como una “especulación” la llegada de Carlos Hermosillo al cargo que él desempeña dentro del equipo.

«No me preocupo ni me inquieta. Volvemos a lo mismo, es pura especulación. Él (Hermosillo) y 20 nombres más podrán decir, nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo», declaró para TUDN.

Además, Ordiales compartió el papel que desempeña tras la orden de aprehensión y renuncia del exdirectivo cementero Guillermo Álvarez.

«La gente que me conoce sabe que me dedico a hacer lo que me compete y trato de hacerlo con mucha alegría. No me preocupo por otras cosas, me ocupo de lo que estoy haciendo y es la mejor manera de transmitirle a toda la gente que trabaja conmigo y que yo trabajo con ellos de poder tener esa misma visión, forma de pensar y dedicarnos a nosotros», aseveró.

«Hemos tratado de brindar nuestro equipo y lo vamos a tratar de hacer a toda costa para que sigamos por el mismo camino que lo venimos haciendo», finalizó.

Cargando...