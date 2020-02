‘Es incómodo arrancar así’: Matías Kranevitter

MONTERREY, México.- Que el actual campeón del futbol mexicano arranque una nueva campaña con tres derrotas y dos empates en sus primeros cinco juegos es de sorprender. Eso es lo que le está pasando a los Rayados, quienes se han pronunciado al respecto.

Hoy le tocó al refuerzo argentino, Matías Kranevitter, quien todavía no ha debutado, pero que señaló las complicaciones de arrancar un torneo de esta manera. Además, mantuvo su fe en una pronta recuperación colectiva, la cual le permita escalar peldaños en la tabla.

“La verdad es incómodo arrancar el torneo así, venimos de ser campeones. Hay que trabajar más, el torneo arrancó hace pocas fechas, tenemos gran plantel. Las cosas van a salir bien con trabajo y humildad”, apuntó en conferencia de prensa.

‘El Colo’ habló de su integración al conjunto regiomontano, destacó el compañerismo y sus ansias por debutar lo antes posible.

“Me encontré con un club muy ordenado, me habían hablado muy bien pero otra cosa distinta es estar ya acá, me están tratando muy bien. Conozco a varios chicos del grupo y me han tratado muy bien, estoy contento y muy cómodo. He trabajado esta semana muy duro para poder debutar”, comentó.

El próximo compromiso del Monterrey será ante los sorpresivos Bravos de Juárez en el Estadio BBVA.

