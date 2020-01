Espera Sierra en ganarse la confianza de Ferretti

Por: Felipe Galindo.

El recién llegado a la institución felina, Jordan Sierra, habló sobre la competencia interna que vive con Rafael Carioca y Guido Pizarro, jugadores inamovibles del técnico Ricardo Ferretti, y asegura, que espera ganarse la confianza del técnico auriazul.

«Va a ser difícil porque tengo 2 o 3 jugadores ahí en mi puesto como Rafa y Guido, primeramente tengo que ganarme la confianza del técnico y lo he venido trabajando, en la cancha me siento bien, poco a poco me voy acoplando al sistema y el estilo del juego del profe» comentó el contención.

Añadió también sobre cómo lo ha tratado el grupo y si ya logró la adaptación dentro del plantel y esquema felino.

«Todo el equipo bien, es un grupo que se conoce desde hace mucho tiempo. Trabajamos siempre para mejorar y sobre mi espera estoy tranquilo al cien por ciento» finalizó.

Tigres seguirá su preparación de cara al duelo del sábado ante las Águilas del América y mañana regresarán al Estadio Universitario, en punto de las 10:00 am.