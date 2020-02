ESPN: ‘Ochoa será titular aunque Miguel Herrera prefiera a Jiménez’

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Parece ser que Guillermo Ochoa no le ha reflejado la seguridad en el arco que Miguel Herrera necesita en el América.

De acuerdo con Adal Franco de ESPN, el entrenador azulcrema no está contento con el desempeño del arquero cuatro veces mundialista, por lo que dentro de su consideración, el titular debería de ser Óscar Jiménez.

No obstante, el ‘Piojo’ ha tenido que seguir las indicaciones de los altos mandos del Club América, quienes estarían firmes en su intención de mantener a Ochoa como el guardameta estelar de las Águilas.

“Miguel Herrera en realidad prefiera a Jiménez como su portero titular, no a Guillermo Ochoa, el ‘Piojo’ quiere a Jiménez en el arco como titular, pero la orden de que sea Memo viene de arriba, no lo puede mover y hay ya algunos roces en entrenamientos entre el ‘Piojo’ y Ochoa”, señaló el periodista esta mañana en el programa ESPN am.

Algunas de las situaciones que habrían originado estas rencillas vendrían directamente de las peticiones de Herrera hacia Ochoa, quien le manifiesta la importancia de salir jugando desde abajo.

“Miguel Herrera le pide mucho a Ochoa que salga jugando con los pies, Ochoa no va cambiar y no quiere, pero siente una presión de parte del ‘Piojo’ para jugar con los pies, para que los defensas se lo den y lo que está haciendo Ochoa en los partidos es gritarles a sus defensas ‘no me la den porque voy a dividir’. Óscar Jiménez es el favorito del ‘Piojo’, pero por órdenes de arriba Ochoa se va a mantener como titular”, fueron las palabras del conductor.

En lo que va del Clausura 2020, Ochoa ha tendido un par de errores que le han costado duras críticas por parte de los aficionados americanistas. Ambas pifias costaron goles en contra, la primera ante Juárez en la jornada 4 y la segunda hace un par de días ante Querétaro en la fecha 5.

Cargando...