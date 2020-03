Esposa de Óscar Jiménez manifestó su apoyo a Lucely Chalá

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Después del percance de anoche en el cual Lucely Chalá, esposa de Renato Ibarra, fue a parar al hospital, una amiga decidió acompañarla en estos difíciles momentos.

Mariana Echeverría, actriz y esposa de Óscar Jiménez, jugador del América, le brindó su mano a Lucely Chalá, quien supuestamente fue víctima de una agresión física por parte de su pareja, el también futbolista, Renato Ibarra.

A través de su cuenta de Twitter, la también comediante reveló estar acompañando en todo momento a su amiga afectada, a quien amparó de todo tipo de violencia en su contra.

«Yo he estado con Lucely toda la noche en el hospital y toda la mañana de hoy, ella es mi amiga. Y no me he despegado de ella ni un solo momento. Solo esperemos a que las autoridades hagan su trabajo. Y se hagan las declaraciones correspondientes«, redactó Echeverría.

Minutos más tarde, Mariana pidió que se tuviera mesura al momento de comentar y opinar al respecto del tema, pues la verdad del caso no ha sido revelada.

“Al momento Lucely no ha dado declaraciones oficiales al MP y todo lo que se dice son rumores!!! No a los chismes, no especular, no mal informar. Es un tema delicado y hay que tener consideración por la situación que está pasando la pareja de Renato y su hermana”, finalizó.

Lucely se encuentra con 10 semanas de embarazo y según los primeros reportes, su esposo, Renato Ibarra, la habría atacado físicamente a ella y también a Karen, hermana de la principal afectada.

Los trabajos de investigación se mantienen y se espera que en las próximas horas exista un poco más de luz que esclarezca el tema.

