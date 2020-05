Está vivo; reaparece Kim Jong-un

COREA DEL NORTE.- Luego de una cantidad interminable de rumores referentes a su estado de salud, el dictador asiático, Kim Jong-un, apareció en público e inauguró una planta de fertilizantes de Sunchon, al norte de Pyongyang, sorprendiendo a propios y extraños que pronosticaban su fallecimiento.

North Korea's state media published a video of Kim Jong-un making his first public appearance in weeks after widespread speculation that he was seriously ill or possibly dead pic.twitter.com/oEKTkllNW1

