¿Está vivo? Sorprende en Twitter video de ‘Juan Gabriel’

MÉXICO.- A casi cuatro años del fallecimiento de Juan Gabriel, los rumores acerca de una supuesta reaparición no terminan. De entrada, muchos afirman que el cantante está vivo y partiendo de ahí, en Twitter fue posible ver un video de un hombre que asegura ser el verdadero ‘Juanga’, y que nunca murió, simplemente fingió tal cosa.

«Ahora si tuve la necesidad de comunicarme con ustedes, pues ustedes saben, tuve que fingir mi muerte. No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes», mencionó el sujeto.

Esto originó que muchas personas enfurecieran pues consideran una total falta de respeto hacia la leyenda de Juan Gabriel. Otros se lo tomaron más a broma e hicieron memes de lo sucedido.

Fue el exmánager del juarense, Joaquín Muñoz, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que Juan Gabriel no murió y que suele comunicarse con él, sin embargo, nada de eso ha sido comprobado.

