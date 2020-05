Esteban Solari confesó haber rechazado a Jürgen Klopp por Pumas

ARGENTINA.- Los aficionados a Pumas UNAM seguramente recuerdan con mucha alegría a Esteban Solari, aquel centro delantero argentino que logró anotar 24 goles en un año. Más será su alegría cuando se enteren que el ‘Tano’, antes de llegar a CDMX tuvo que pasar por una decisión en la que de paso rechazo a un club alemán, el Mainz, quien en aquel entonces era dirigido por Jürgen Klopp.

“Pumas tuvo que pagar por mi pase, tuvo que pagar una cifra cerca del millón, tenía una cláusula alrededor de 500 mil euros. Cuando vinieron los Pumas a buscarme, vino Memo Vázquez y Gerardo de Vega, había otra gente de Alemania que me estaba siguiendo, la gente del Mainz, el técnico era Jurgen Klopp y me había reunido con él”, relató Solari al diario AS.

“Decidí Pumas, porque el fútbol mexicano para mi no era desconocido, mi padre había estado en Celaya, Atlas y el Monterrey, yo había estado en varios lados de México y sabía lo que significaba Pumas, cuando el interés de Pumas fue concreto, me decidí por ello, no podía decirles que no”, añadió.

El pampero también recordó con cariño la ideología de los Pumas, por lo que es sencillo detectar que considera aquella elección como un acierto en su carrera.

“Yo recuerdo con mucho cariño cada ‘Goya’, cada reunión, el himno antes del partido…. no muchos equipos en el mundo tienen eso, guardo con amor, mi paso por los Pumas”, destacó.

Solari tuvo la oportunidad de jugar la Gran Final del Apertura 2007 sin embargo el resultado no les fue favorable, pues cayeron ante el Atlante que recién se había mudado a Cancún, Quintana Roo.

