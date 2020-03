Eurocopa y Copa América se mueven al 2021

Tanto la UEFA como la CONMEBOL han tomado la decisión de aplazar su competencia estelar a nivel selección por un año entero. El brote del Coronavirus es una amenaza latente a la salud de los aficionados y de los propios integrantes de cada combinado nacional, por lo que será imposible que este verano disfrutemos de dichos torneos.

UEFA

La Euro tenía previsto abrir su competencia el próximo 12 de junio para finalizar el 12 de julio, sin embargo, tras la serie de reuniones virtuales que este martes existieron entre las asociaciones de ligas, clubes y sindicatos, se decidió que el 60 aniversario de esta competencia tendrá que jugarse hasta el año entrante.

De esta manera quedó confirmado que la Eurocopa se jugará del 11 de junio al 11 de julio del año 2021, para que así no se corra ningún riesgo en cuanto al Coronavirus se refiere. Recordar que Europa es ahora el epicentro de la pandemia y países como Italia o España que albergarían juegos se encuentran pasando por una situación complicada.

UEFA representatives will today meet with various stakeholders to discuss European football's response to the COVID-19 outbreak.

— UEFA (@UEFA) March 17, 2020