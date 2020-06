Exjgador de Tigres reveló haber jugado ‘dopado’ final del futbol mexicano

MONTERREY.- En una entrevista con Multimedios Deportes, el exfutbolista mexicano, Francisco Javier Cruz, habló un poco de aquel choque entre los Tigres de la UANL y el Correcaminos de la UAT del año 1997, en el que se jugaba el boleto a Primera División.

Uno de los datos más curiosos que el apodado ‘Abuelo’ relató en la charla fue haber consumido guaraná antes del encuentro de vuelta, producto que le fue ofrecido por Nelson Esidio y que a la vez ocasionó que se ‘sintiera muy bien’, es decir, completamente lleno de energía.

“Ese día jugué dopado por culpa de Nelson Esidio. Íbamos perdiendo 1-0 la ida. No sé si era doping pero era la famosa guaraná y me dice Nilson: ‘Abuelinho, quiere volar el día de hoy?, tómese este guaraná es nada más para activar la sangre’. Le dije que me diera dos. Total se fue a desayunar y me tomé las dos a las 10 de la mañana y el partido era a las 3”, reveló Cruz.

“Yo andaba a las 11:00 brinque y brinque de una cama a otra y me dice Nilson: ‘Abuelo, ¿qué pasa con usted?’, y le respondí que me había tomado lo que me dio y me respondió: ‘Abuelo, era una hora antes del juego’. Total que tuve que tomarme otras dos, estaba bien dopado”, explicó Cruz. “En el medio tiempo me tuve que salir. Llegué al vestidor con toda la ropa y me bañé con agua fría. No lo hice con ninguna intención más que seguirle el juego a Nilson pero sí me sentí muy bien”, recordó el exseleccionado mexicano.

La Gran Final se pintó de amarillo y azul. Tigres derrotó al ‘Corre’ por 4-2 en el global y regresó a Primera División.

