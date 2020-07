Exjugador de futbol americano le salva la vida a pequeño durante incendio

ESTADOS UNIDOS.- El exjugador de Saddleback College, Phillip Blanks, realizó un acto verdaderamente heroico que le salvó la vida a un niño.

Esta semana se presentó un incendio en una casa ubicada en Phoenix, Arizona. El edificio se encontraba en llamas y una madre desesperada lanzó a su pequeño hijo desde un balcón del tercer piso.

WATCH: When a 3-year-old boy was dropped from the third story of a burning building in Arizona, a former football player dove to catch him. That man was Phillip Blanks, a retired U.S. Marine, who saved the boy just before he hit the ground. pic.twitter.com/Hnq51iNu0E

— CBS News (@CBSNews) July 9, 2020