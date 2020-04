Expresidente de Tigres destapó a los posibles sustitutos del ‘Tuca’ Ferretti

MONTERREY.- Mediante una entrevista con Multimedios Deportes, el Ingeniero Alejandro Rodríguez, quien fuera presidente de Tigres por 8 años y cabecilla principal de todo lo conseguido últimamente, dio un par de nombres que gustan a la directiva felina y que podrían corresponder a ser el elegido cuando la etapa de Ricardo Ferretti llegue a su fin. Uno es Miguel Herrera, el otro, Matías Almeyda.

“Miguel Herrera tiene la capacidad de meterse en el Universitario y poder establecer una diferencia, Matías Almeyda tiene también ese carácter. Los nombres es promover gente, ya tengo dos años fuera y antes de salir ya había ternas comentadas con Ferretti, no era cosa de secretos. No somos eternos y si la organización no está preparada, los directivos no están cumpliendo con una de sus tareas”, explicó Rodríguez.

El @ClubAmerica no baja la guardia, aumenta el esfuerzo 💪🏻 tiene fija su meta 🏆#quedatenecasa pic.twitter.com/Dejjg0s8L7 — Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) April 16, 2020

De acuerdo con el Ingeniero, el próximo DT de Tigres debe de tener un carácter que imponga y que la presión del Estadio Universitario no supere su criterio y ante eso, ‘El Piojo’ y ‘El Pelado’ serían de los que cumplen con tal situación, importando poco de qué equipo vengan o donde hayan trabajado antes.

Entre todos podemos, les pido a los azuleños que estemos más unidos que nunca. Por favor quédense en casa, cuídense y cuiden al prójimo pic.twitter.com/PC1R7rkDT8 — Matías Jesús Almeyda (@peladoalmeyda) March 24, 2020

“Yo creo que los directores técnicos son profesionales y lo que hay que preguntarles no es ‘de qué equipo vienen’, es si están sintonizados con lo que la afición necesita. Siempre cuando veo un técnico me pregunto si va a aguantar la presión de 42 mil almas pidiendo algo extra de Tigres, y si no tiene esa característica, por más sabio que sea, lo descarto”, apuntó el exdirigente.

Recordemos que otro de los nombres que ha sonado mucho es el de Guillermo Vázquez Jr. alumno del propio Ferretti, quien tiene gran experiencia en la Liga MX, actualmente dirige al Atlético de San Luis.

