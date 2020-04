Extienden Jornada Nacional de Sana Distancia

MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el alargue de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la cual se llevará hasta el 30 de mayo.

Fue en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, organizada este jueves, cuando López-Gatell dio a conocer el ajuste de dicha medida de prevención, la cual solamente está enfocada hacia las zonas del país que más afectaciones han sufrido a causa del COVID-19, las cuales, también recuperarían las actividades públicas a partir del 1 de junio.

#DeÚltimaHora: Hugo López-Gatell informa que la Jornada Nacional de Sana Distancia por #coronavirus se extiende hasta el 30 de mayo, pero en zonas de baja transmisión sería el 17 de mayo y espera un regreso escalonado de actividades a partir del 1 de JUNIO https://t.co/FoHqCnA8xt pic.twitter.com/phtVqKZoBL — Sopitas (@sopitas) April 16, 2020

Por su parte, los municipios de baja o nula transmisión, podrían mantener estas medidas de seguridad sanitaria hasta el 17 de mayo; posteriormente recuperarán las actividades diarias de manera normal.

“En todos los casos, el 1 de junio recuperamos de una manera escalonada las actividades económicas, sociales y de la vida pública. Las regiones del país donde no se cumplan no se va a lograr lo que se proyecta, va aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levante las medidas”, señaló el especialsita.

En cuanto a la reactivación de clases escolares, la Secretaría de Organización Pública (SEP) planteó que habrá un regreso gradual, mismo que comenzará el 18 de mayo y terminará el 1 de junio.

