‘Extraño muchísimo al América’: Agustín Marchesín

MÉXICO.- A casi un año de la salida de Agustín Marchesín del América para enfundarse en los colores del Porto, la cadena TUDN consiguió una entrevista con el meta argentino, quien a la distancia, confesó que extraña a las Águilas, a Miguel Herrera y a sus demás compañeros.

«Muchísimo, la verdad que mucho, me han tratado muy bien siempre, es un club recontra grande, el trato entre todos, cómo nos cuidábamos entre compañeros, cómo peleamos siempre a nivel grupo para tirar para adelante para lograr objetivos, y obviamente el técnico Miguel (Herrera) que ayudaba a todo eso», comentó Marche.

Y referente a los últimos comentarios que rodean a su extécnico, Miguel Herrera, referente una posible aventura europea, el portero aseguró que el ‘Piojo’ está listo para ello, pues el simple hecho de dirigir al América lo comprueba.

«Sin duda que sí, porque no solo ha dirigido a un equipo tan grande como es América con la repercusión que tiene. Si América no califica ya saben lo que pasa, cómo se declara la prensa en contra, pero si otro equipo de los llamados grandes no califica, no pasa tanto como pasa con América», concluyó.

Agustín Marchesín tenía planeado venir a México una vez concluida la Liga de Portugal, sin embargo, los problemas sanitarios emergidos en los últimos meses le echaron a perder los planes.

Cargando...