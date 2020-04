Falleció ‘Gus’ Rodríguez; reconocido gamer mexicano

MÉXICO.- Triste noticia. Durante las primeras horas de este sábado 11 de abril se dio a conocer el fallecimiento de Gustavo Rodríguez, toda una leyenda en el ámbito de los videojuegos y entrañable amigo de Eugenio Derbez, a quien ayudó a desarrollar ideas en muchos de sus programas.

¿Quién era ‘Gus’ Rodríguez?

1- Uno de sus trabajos más recordados será haber creado y conducido el programa Nintendomania, el cual era transmitido por TV Azteca en el año de 1995 y cuyo atractivo era mostrar a la audiencia los trucos y las novedades de muchos cartuchos de consolas como Super Nintendo o Nintendo 64.

2- Al lado de Pepe Sierra, colaboró en los guiones del programa ‘Derbez en Cuando’ de Eugenio Derbez. Además, creó a Armando Hoyos, personaje importante en la carrera de Derbez, quien fungía como un erudito de las letras y del español, claro, todo moldeado a la forma de comedia.

3- Su capacidad de realizar guiones lo llevaron a estar detrás del programa de espectáculos, ‘Ventaneaando’.

4- Fue director de ‘Vecinos’ y acompañó a Eugenio Derbez en este programa que se ha consolidado como uno de los más famosos de Televisa, en el cual participan actores como Eduardo España, Ana Bertha Espín, Mayrin Villanueva, Darío Ripoll, entre otros.

5-Gus condujo los programas sobre videojuegos Power Up! Gamers, Zero Control, E-Sports de Zero Control, Retro Game y, en la actualidad, Game-Volution.

Las causas de su fallecimiento no se han dado a conocer, pero se sabe que tenía problemas pulmonares, situación que pudo haber desencadenado su deceso.

