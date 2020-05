Falleció Hana Kimura, estrella japonesa de lucha libre

JAPÓN.- El mundo de la lucha libre ha vuelto a vestirse de luto. Japón ha visto perder a una de sus más grandes exponentes, Hanna Kimura, quien era la cara de la empresa Stardom, la nipona falleció este sábado 23 de mayo a causa de las críticas que solía tener por parte de muchos seguidores.

Antes de tomar su decisión, Kimura de 22 años de edad, escribió un tweet que luego fue borrado, en él mandaba un claro mensaje de despedida, dejando en claro que no soportaba más el ciberacoso y las constantes burlas de parte de los fanáticos.

“Casi 100 opiniones “honestas” cada día. No puedo negar que duele. Estoy muerta. Gracias por darme una madre. Fue una vida en la que quise ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Lo amo. Soy débil, lo siento. No quiero ser un humano. Gracias a todos, los amo. Adiós”, redactó la dos veces Campeona Artística de Stardom.

La empresa de lucha libre se hizo presente con un comunicado en donde confirmó el deceso de su prometedora estrella.

“La competidora de nuestra compañía, Hana Kimura, falleció hoy 23 de mayo.

Pedimos disculpas por la repentina preocupación y pena para nuestra afición y todos los interesados. En cuanto a los detalles, existen algunas cosas que aún no hemos comprendido y continuaremos cooperando con las investigaciones entre las partes interesadas.

Oramos profundamente por Hana Kimura. Les informaremos más adelante al consultar con sus familiares. También nos esforzaremos por cuidar emocionalmente a otros luchadores”.

Stardom colaborará con las autoridades para las investigaciones correspondientes.

