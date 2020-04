Falleció Irrfan Khan, actor en ‘La Vida de Pi’

INDIA.- El mundo del cine está de luto. El actor Irrfan Khan falleció este 29 de abril a los 53 años de edad en un hospital de Bombay.

Fue el pasado martes cuando el actor tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Kokilaben de Mumbai debido a una infección de colon de la cual no pudo recuperarse. Dejó viuda a la guionista Sutapa Sikdar con sus dos hijos, Babil y Ayan.

Mr. Champak’s state of mind: Love from the inside, making sure to show it outside! 😍 #AngreziMedium now streaming on @DisneyplusHSVIP: https://t.co/z23Vlobb77#KareenaKapoorKhan @radhikamadan01 #DeepakDobriyal #DineshVijan #HomiAdajania #DimpleKapadia @RanvirShorey pic.twitter.com/SiWA2TK1OJ

— Irrfan (@irrfank) April 12, 2020