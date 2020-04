Falleció la madre de Pep Guardiola a causa del coronavirus

ESPAÑA.- La madre de uno de los más exitosos entrenadores de los últimos años ha fallecido. Este lunes 6 de abril, perdió la vida Dolors Sala Carrió (82 años) en Manresa, España y según el Manchester City, actual club que dirige Pep Guardiola, hijo de la hoy occisa, el deceso se debió a la pandemia de coronavirus.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020