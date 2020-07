Ficha Rayadas a Christina Burkenroad

MONTERREY.- Las más recientes campeonas de la Liga MX Femenil han hecho una importante contratación en este mercado de verano. Rayadas acaba de anunciar que la delantera, Christina Burkenroad, se unirá al equipo dirigido por Héctor Becerra rumbo al torneo Guard1anes 2020.

El último equipo de Burkenroad fue el Sparta de Praga, con quien fichó en el 2018 luego de su experiencia en el Orlando Pride de Estados Unidos y en el IK Grand Bodø de Noruega.

La atacante de 26 años de edad nació en La Jolla, California y posee la nacionalidad mexicana gracias a su madre. Además ya se manifestó vía Twitter, en donde se mostró feliz por el nuevo reto.

Estoy feliz de estar aquí! I am so happy to be here and very thankful for this opportunity. Ready to work hard for the team. ⚽️🙏🏽🇲🇽 vamos!! Y mi español no es muy bien pero lo estoy intentando 😂 https://t.co/IqokHnKRUQ

— Christina Burkenroad (@cburky4) July 6, 2020