Fidel Kuri aseguro tener pruebas de amaño de partidos en Liga MX

Después de meses de silencio, reapareció Fidel Kuri Grajales ante los medios de comunicación y lo hizo para soltar una bomba. En entrevista para Telemundo, el empresario afirmó que en la Liga MX existen amaños de partidos y que dicha actividad fue la encargada de afectar los resultados de sus Tiburones Rojos para que estos perdieran la categoría.

«Es un tema delicado, muy delicado, delicadísimo. En la reuniones de la Liga siempre se los dije ‘aquí hay amaño de partido’ y se los comprobé, les dije ‘este árbitro me ha pitado tantos partidos con este equipo y miren lo que hizo’, y no es quejarme ni echarle la culpa a otro, yo asumo mis responsabilidades», dijo Kuri en la plática.

Además, el polémico personaje aseguró tener pruebas que respaldan su acusación y que tenía pensadas exponerlas de no haber sido por la entrada a la junta de dueños que se le negó el pasado mes de diciembre.

“El día tres de diciembre que fue la junta yo estuve convocado, llevaba todas las pruebas para demostrar amaños de partidos. Desde que yo subo deportivamente a Liga MX no les pareció, soy el incómodo de la Federación. Tan sencillo que era decir te pagamos, no te queremos, y vete y sin problemas me hubiera ido con mi lana. Querían sacar un billete más, si me sacaron dinero de Mohamed Morales y Rafael Herrerías”, culminó.

El cuadro del Veracruz fue desafiliado por la FMF recién terminada su participación en el Apertura 2019. Los problemas económicos fueron tan solo uno de los tantos agraviantes que impidieron que el equipo jarocho se mantuviera con vida.

