FIFA retransmitirá partidos históricos de los Mundiales

Sí habrá futbol en esta cuarentena. La FIFA dio a conocer un movimiento llamado #WorldCupAtHome (Copa del Mundo en casa), la cual traerá a los amantes del futbol memorables duelos que se suscitaron en las distintas Copas del Mundo vividas.

Esta iniciativa debutará mañana sábado 21 de marzo y lo primero que se lanzará será una encuesta a través de redes sociales a los internautas, quienes serán los encargados de votar a favor de qué partido desean ver.

De hecho, los primeros partidos candidatos a ser retransmitidos corresponden al Mundial Brasil 2014: España-Holanda (Etapa de Grupos), Brasil-Colombia (Cuartos de Final) y Alemania Argentina (Final).

🚨 🗳️ #WorldCupAtHome VOTE 🗳️🚨

Which game from the 2014 #WorldCup do you want to see IN FULL on Saturday?

🇪🇸@SeFutbol 🆚 @OnsOranje🇳🇱

🇧🇷@CBF_Futebol 🆚 @FCFSeleccionCol🇨🇴

🇩🇪@DFB_Team_EN 🆚 @Argentina🇦🇷

👇🗳️ VOTE NOW 🗳️👇

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 19, 2020