Franklin Guerra podría llegar a Rayados

MONTERREY.- Luego de las salidas que Rayados ha adolecido en los últimos días, la directiva ya busca alternativas de reemplazo y toca el turno en la zaga central, en donde próximamente le dirán adiós a José María Basanta, quien regresaría al futbol argentino.

De acuerdo con el reportero Alejandro Aguirre de TV Azteca, La Pandilla de Antonio Mohamed estaría interesado en Franklin Guerra, defensa central de la Liga Universitaria de Quito.

El ecuatoriano Guerra cuenta con 28 años de edad y es el líder de la zaga de los Albos, con quienes además ha tenido la oportunidad de jugar la actual edición de la Copa Libertadores de América.

⚽🇪🇨💪 Franklin Guerra wass first to a near-post corner to give @LDU_Oficial the lead against @RiverPlate #Libertadores pic.twitter.com/wnxaY7Nyds

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 5, 2020