‘Fuimos responsables’: Músico dio versión de lo sucedido en casa de Jonathan Orozco

TORREÓN.- El escándalo suscitado a partir del contagio masivo de jugadores del Club Santos Laguna sigue siendo una interrogativa grande y aunque Jonathan Orozco haya manifestado que en su festejo de cumpleaños no haya habido más de tres personas, muchos especialistas y aficionados dudan de su versión.

Es por eso que Armando Rodríguez, cantante del dueto “Dos Tipos de Cuidado”, dio su versión de lo sucedido en el evento organizado por Orozco, el cual, aseguró que contó con todas las medidas de prevención posibles.

“Medios de comunicación publican cosas que en realidad no pasaron. Somos un dueto y jamás fue una banda, solamente somos dos personas. No lo veo como irresponsabilidad, porque fue una reunión familiar y no eran ni siquiera más de siete personas. Las reglas dicen que pueden ser menos de 10 personas. En ningún momento lo veo como irresponsabilidad”, dijo el músico a ESPN.

“En ningún momento lo vi irresponsable, porque al momento de entrar igual tenían medidas, como la de desinfectar los zapatos. A Jonathan le gusta cantar y de inmediato lo desinfectó cuando lo iba a usar. Nosotros estuvimos retirados de la gente y de su familia y era pura familia”, añadió.

«Jonathan Orozco” es tendencia porque la Secretaría de Salud de Coahuila anunció las edades de los que dieron positivo al #COVID19 en el Club Santos y solo había uno de 34 años que confirmaría que se trata de Jonathan Orozco, el cuál tuvo una fiesta hace poco. pic.twitter.com/RtUy8JCmg7 — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) May 21, 2020

Rodríguez confesó que fue a hacerse la prueba del coronavirus y su resultado fue negativo, cosa que para él fue clave en la demostración de la higiene implementada aquel 12 de mayo.

“Me comparten capturas de pantalla mis amigos para que vea la noticia. Fui a laboratorio y me pasaron resultado y di negativo. Estoy esperando el de mi compañero, José Socorro, porque ahorita no anda aquí. Me entregaron exámenes y salí negativo. Es prueba de que hubo responsabilidad, porque si no hubiera las medidas estaría contagiado”, terminó Rodríguez, quien confesó estar pasando problemas económicos, pues tanto él como su compañero no dependen de un sueldo fijo, pues todo es al día, dependiendo los contratos a los que estén sujetos.

