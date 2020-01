Funes Mori; mentalizado en dejar huella con Rayados

La espinita del título de Liga por fin fue sacada en el ánimo de Rogelio Funes Mori, jugador que para muchas personas, ‘era lo que le faltaba’ para ser considerado un histórico del Club de Futbol Monterrey.

Consciente de eso, el argentino señaló que todo es gracias a su trabajo y a su mentalidad ganadora, valores a los cuales apelará para consagrarse como máximo goleador histórico de Rayados. (Está a 19 goles de empatar a Humberto Suazo con 121 tantos)

“Desde que llegué al club mi mentalidad fue ganadora. Hoy soy un privilegiado y todo es por el trabajo que he hecho, quiero ser el máximo goleador del club, los títulos son importantísimos y no me conformo, voy por más”, comentó en rueda de prensa.

‘El Mellizo’ habló de las complicaciones que se le han presentado a Rayados previo al debut en el Clausura 2020, esto debido al poco tiempo de preparación que han logrado obtener. Recordemos que hace apenas 18 días se coronaron campeones del Apertura 2019 y si nos vamos más días hacia atrás, el tercer lugar conseguido en el Mundial de Clubes Qatar 2019.

“Mentalmente bien, hay que volver al torneo, físicamente no puedes recuperarte , tenemos que volver a empezar de nuevo y con una semana no alcanza, tenemos que prepararnos bien, va ser difícil ante Morelia, pero hay que prepararnos para estar mejor en lo físico”, aclaró.

Por último, uno de los temas más platicados en el entorno albiazul es el de los refuerzos y Funes habló de dos hombres que en los últimos días han sido vinculados con Rayados: Matías Kranevitter y su hermano, Ramiro Funes Mori.

“No sé nada, pero conozco a Kranevitter, es un gran chico, es humilde, tiene muchas cualidades y si llega va a aportar muchísimo, tenemos un plantel muy bueno y los refuerzos que vengan serán recibidos de la mejor manera”.

“Me encantaría que venga mi hermano pero es muy difícil porque este es un mercado muy corto. Si en un futuro tiene la oportunidad, seguramente querrá venir porque ya conoce este club, ya estuvo el estadio y le gustó mucho”, finalizó.

Monterrey comenzará su defensa del título el próximo sábado ante Monarcas Morelia, todo desde el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.