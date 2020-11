‘¡Generación de Cristal’: Maestro tunde a su alumnado

GUERRERO.- Hoy en día las clases virtuales se han convertido en un modelo utilizado por todo el mundo ante los estragos de la pandemia del coronavirus; a raíz de eso muchas cosas han sucedido, algunas bastante emotivas, pero otras completamente de escándalo.

Por ejemplo lo que pasó hace algunos días en el Instituto Tecnológico de Acapulco, en el estado de Guerrero, en donde un profesor calificó a su clase de pertenecer a la ‘generación de cristal’.

Esto sucedió luego de que un estudiante se quejara por la manera en como el académico impartía su clase. Esto no hizo gracia al maestro, quien le respondió: “¿Y yo tengo la culpa? ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio”.

a molestia fue evidente por parte del profesor, quien terminó repudiando la manera en como las nuevas generaciones toman los correctivos por parte de sus superiores.

“¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, cómo le van a hablar mal al niño, no se les puede hablar mal”, añadió.

