Gerardo Martino contemplaría a Omar Govea para el Tri

Las próximas convocatorias de Gerardo Martino podrían contener una sorpresa y esa sería la inclusión de Omar Govea, futbolista mexicano que participa en la Jupiler League de Bélgica.

Según el periodista, David Medrano, el ‘Tata’ estaría tomando dicha decisión a causa de la poca actividad que futbolistas como Hirving Lozano, Erick Gutiérrez y Edson Álvarez arrastran con sus actuales clubes. Caso contrario al de Govea, quien es titular indiscutible en el Zulte Waregem, equipo que se encuentra ubicado en la posición número siete de la clasificación.

Glad to become player of the month 💪🏽😎

Best birthday gift 🥳 pic.twitter.com/wAxx9rfwtR

