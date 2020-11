Gol de André-Pierre Gignac es nominado al Puskás

MONTERREY.- La FIFA dio a conocer el listado de los once goles nominados al Premio Puskás que se entregará en la ceremonia The Best y el delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, aparece en el registro de lujo.

La anotación que llevó al galo a competir por este premio al mejor gol del año se presentó la noche del 29 de febrero, en la victoria de Tigres de 3-0 sobre Pumas. Uno de esos tantos fue una obra de arte de Gignac, quien a pase de Luis Rodríguez, se lanzó de tijera y venció al ‘Pollo’ Saldívar, arquero del club capitalino que nada pudo hacer para desviar ese arcoíris.

🏆 Nominees: FIFA #Puskás Award 🇨🇷 Shirley Cruz

🇺🇾 Giorgian De Arrascaeta

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordan Flores

🇫🇷 André-Pierre Gignac

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sophie Ingle

🇦🇹 Zlatko Junuzović

🇿🇦 Hlompho Kekana

🇰🇷 Son Heungmin

🇪🇨 Leonel Quiñónez

🇺🇾 Luis Suárez

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir 🗳️ VOTE NOW 👉 https://t.co/gI6ctiog35 pic.twitter.com/mCXgcWs91r — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

La competencia es dura para el ídolo de la Sultana del Norte, quien tiene a su alrededor otros golazos hechos, por ejemplo, por jugadores como Heung-Min Son, Luis Suárez, Zlatko Junuzović y muchos más, algunos hechos en la rama femenil.

Será el próximo 17 de diciembre cuando se notifique el ganador a este y las demás estatuillas, las cuales serán disputadas por lo mejor en el mundo del futbol.

Cargando...